‘Rússia aumenta a pressão para demonstrar a sua força na negociação’, diz especialista após ataque

A Rússia lançou um ataque de drones à infraestrutura de transporte de energia e gás em seis regiões da Ucrânia. Segundo autoridades ucranianas, mais de 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em três regiões. Equipamentos de uma das principais subestações de Sumy ficaram danificados.



Segundo Giovana Branco, pesquisadora de política russa, o presidente americano, Donald Trump , “vem tentando pressionar bastante por um cessar-fogo” na guerra da Ucrânia . A especialista vê, porém, que a ameaça de maiores sanções econômicas ao Kremlin, caso os ataques contra Kiev continuem, não se mostra efetiva.





Ela explica que Moscou alegou não ter abatido alvos civis ucranianos, o que, segundo sua avaliação, não é verdade. “Sua justificativa [da Rússia] para atacar justamente o sistema de infraestrutura energético é dizer que ele é vital para o esforço de guerra ucraniano”, aponta.





A especialista mostra que, apesar do encontro entre Trump e Putin no Alasca, em 15 de agosto, mostrar que ambos possuem boas relações, os movimentos recentes do presidente russo demonstram um cenário diferente.





“A política russa, no atual momento, nos mostra o quanto Putin se mostra muito forte em relação ao Trump. [Putin] se recusa a, de alguma forma, cumprir com as vontades do parceiro norte-americano. E isso também mostra essa forma de trazer o conflito cada vez mais contínuo, de realmente continuar esses ataques mesmo no momento de negociação”, conclui Giovana.