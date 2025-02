Rússia deve reclamar da efetividade das tropas norte-coreanas na Ucrânia, diz especialista

Deve haver reclamações da Rússia quanto à efetividade das tropas norte-coreanas, afirma o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (26). Segundo o especialista, os soldados da Coreia do Norte estão sendo treinados em combate real, já que estão recebendo ajuda da Rússia em troca de apoio no conflito no leste europeu, o que preocupa a Coreia do Sul.



“A estimativa da inteligência britânica é que se os soldados norte-coreanos continuarem sendo utilizados como são neste momento, enviados para frente de batalha em ondas humanas para tentar enfraquecer a defesa ucraniana, todos os 12 mil soldados seriam mortos ou feridos até abril”, explica o especialista.



O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou, nesta terça-feira (25), a Academia Militar Kang Kon, um dos principais centros de formação de oficiais do país.