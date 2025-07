Rússia intensificou o conflito com a Ucrânia para conseguir vantagem na negociação, afirma analista

A Rússia assumiu o controle total da região de Luhansk, sendo a primeira ocupação total de forças russas na Ucrânia desde a anexação da Crimeia, em 2014. A informação foi revelada pelo líder regional. Em setembro de 2022, Vladimir Putin havia declarado que a área, com outros três territórios, estava sendo incorporada pela Rússia. A medida foi considerada ilegal pela comunidade internacional. O Ministério da Defesa russo e a Ucrânia não confirmaram a informação.



O Kremlin também rebateu as alegações americanas de que Moscou estaria atrasando as negociações para cessar-fogo. O porta-voz do governo russo afirmou ser grato à equipe de Donald Trump por facilitar as tratativas, mas negou que o país estaria adiando um possível acordo. Ele também ressaltou que a Rússia é a favor de alcançar seus objetivos por meios políticos e diplomáticos.



Questionado pelo Conexão Record News desta terça-feira (01) sobre a possibilidade de uma entrada dos Estados Unidos no conflito da Ucrânia como ocorreu contra o Irã , Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos Brics da Universidade Federal Fluminense, afirma que uma intervenção militar americana contra a Rússia seria "fora de propósito", pois ambos os países são as maiores potências nucleares do mundo e isso poderia gerar até mesmo uma nova guerra mundial.



Ferreira explica que um dos objetivos russos é a anexação de Luhansk e de outras três regiões que são áreas onde a maior parte da população é ligada etnicamente à Rússia. "Tivemos o acirramento do conflito nas últimas semanas para que, ao sentar-se na mesa de negociações, a Rússia tenha uma vantagem ainda maior do que a que ela ostenta nesse momento", comenta o analista.