‘Rússia não tem cedido um milímetro sequer’, diz especialista sobre acordo por fim da guerra

O presidente norte-americano, Donald Trump , conversou com Volodymyr Zelensky , presidente da Ucrânia, na manhã desta quarta-feira (13), por meio de uma reunião virtual. O encontro também contou com a presença de líderes europeus, como o chanceler alemão Friedrich Merz, que reforçou a Trump a importância de manter os interesses da Europa e da Ucrânia.



Zelensky demonstrou interesse em uma reunião trilateral contando também com a presença de Vladimir Putin, líder russo, para discutir o fim do conflito na região.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (13), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, diz que a Ucrânia tende a aceitar reivindicações da Rússia , como seu não ingresso na Otan e na União Europeia e a cessão de parte dos territórios, mas não cederia a toda faixa territorial pretendida pelo Kremlin.



“A Rússia não tem cedido um milímetro sequer naquilo que ela apresenta como sendo o seu plano para a negociação. Ela não aceita ceder parte do que tem pleiteado e fica assim nesse impasse entre um Estado que não quer perder grande parte do seu território e o outro que não cede um centímetro sequer nas suas pretensões com esse conflito”, analisa Furriela.