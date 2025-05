Rússia pode estar compartilhando informações para produção de armas no Irã, diz especialista

Segundo o analista internacional Vladimir Feijó, a crise nas negociações sobre o programa nuclear iraniano pode escalonar com participação russa. “O Irã, sancionado pelos Estados Unidos, buscou novas parcerias e a Rússia abraçou o programa e, talvez, esteja compartilhando informação, não só para a produção e desenvolvimento de drones, mas também desses tipos de mísseis balísticos”, diz em entrevista ao Conexão Record News .



Em meio às tensões com os Estados Unidos, o Irã apresentou um novo míssil balístico com alcance de 1.200 km neste domingo (4). Autoridades disseram que o país está pronto para responder com força a ataques americanos ou israelenses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou usar a força caso as reuniões sobre o programa nuclear iraniano não atinjam seus objetivos, enquanto Israel promete retaliar após o ataque com míssil próximo ao aeroporto de Tel Aviv.