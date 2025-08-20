Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista

Comandantes militares da Otan começaram a discutir as possíveis garantias de segurança para a Ucrânia durante reunião nesta quarta-feira (20). Autoridades dos Estados Unidos disseram à Reuters que o Pentágono realiza exercícios de planejamento sobre o apoio a ser oferecido além de armas, e o presidente Donald Trump afirmou estar disposto a prestar apoio aéreo ao país em guerra.



Nesta terça-feira (19), no entanto, a porta-voz do governo reiterou que nenhum soldado americano será enviado ao conflito. Segundo o professor de política internacional Paulo Velasco, em entrevista ao Conexão Record News , a ideia de uma paz deve passar por uma maior flexibilidade do líder ucraniano Volodymyr Zelensky quanto à cessão de territórios, a considerar a posição vantajosa que os russos têm nas negociações.



“A Rússia tem tido progressos no front, tem avançado, conseguido conquistar novas cidades, novas áreas, consolida muito bem suas posições nessas províncias ocupadas. [...] um conjunto amplo de variáveis que somadas indicam que o governo russo certamente não tem por que querer um cessar-fogo, interromper a guerra agora. Se avançar ou procrastinar um pouquinho nisso, vai chegar um eventual mês de negociação com maior poder de barganha”, diz.