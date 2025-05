Rússia teme rearmamento da Ucrânia durante possível cessar-fogo temporário, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (23), o professor de política internacional Paulo Velasco comenta a resistência russa a um cessar-fogo temporário com a Ucrânia. “O que interessa à Rússia é que se garanta que, durante esse período, não haja qualquer tipo de movimentação de tropas para dentro do território ucraniano, não haja o envio de mais armamento para a Ucrânia”, afirma.



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira (23) que um documento com proposta de cessar-fogo está em estágio avançado e faz parte das conversas de paz com a Ucrânia. Pelas negociações, o texto deve ser elaborado conjuntamente entre Moscou e Kiev, mas Lavrov não informou se representantes ucranianos têm colaborado.