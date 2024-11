Rússia x Ucrânia: Putin acredita que vitória está próxima, afirma especialista

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (18), Vladimir Feijó, analista internacional, afirma que a Rússia não pretende conversar com a Ucrânia para encerrar a guerra por acreditar que está próxima de vencer o conflito. No entanto, segundo Feijó, Putin somente negociaria caso precisasse enfrentar tropas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), algo difícil de acontecer. Por outro lado, Volodymyr Zelensky , presidente ucraniano, acredita que Donald Trump, recém-eleito presidente dos EUA, possa ajudar a encerrar o conflito de maneira diplomática.