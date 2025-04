Rússia X Ucrânia: Trump também precisa colocar pressão sobre Putin para acordo, diz analista

Segundo Manuel Furriela, analista internacional, as negociações para o fim da guerra na Ucrânia devem contar com pressão cada vez mais intensa do principal fiador do acordo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (24), Furriela aponta que a Rússia deseja manter de forma definitiva os territórios ocupados durante o atual conflito e em 2014 — como o leste da Ucrânia e a península da Crimeia .



Segundo o especialista, um diálogo entre Washington e Moscou pode contribuir para encerrar o confronto “desde que os Estados Unidos também coloquem pressão sobre a Rússia para abrir mão de ao menos parte das suas pretensões territoriais”, analisa.



Para o pesquisador, Trump reconhece que o cessar-fogo depende agora do presidente russo, Vladimir Putin , considerando que já houve tentativas de aproximação com a Ucrânia. “Ele sabe que tem que pressionar Putin, tem que ver se Donald Trump acredita que é estratégica essa pressão", finaliza.