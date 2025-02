Sanções americanas ao Irã podem ser forma de chamar o país a negociar, analisa especialista

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (5), Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, comentou as sanções que o governo americano impôs contra o Irã , que visam evitar o desenvolvimento de armas nucleares por parte do país do Oriente Médio.



“Isso vem bem coerente com a política diplomática do Trump , de falar pesado e depois obter concessões. [...] Pode ser que a medida de liberar sanções extras ao Irã seja uma forma que o Donald Trump tem de chamar o presidente ou a diplomacia iraniana à negociação e obter algumas concessões em um momento muito curto”, analisa Feijó.