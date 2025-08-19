'Se Putin for encorajado, ele vai invadir outros países', alerta especialista

O ministro de Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, exaltou o posicionamento de Donald Trump em relação aos seus esforços para o encerramento sustentável e apaziguador do conflito armado russo-ucraniano; em contrapartida, os países europeus foram duramente criticados pelo político, por, segundo ele, terem insistido em exigir apenas um cessar-fogo, com a provável continuidade da guerra e apoio ao arsenal da Ucrânia .



Após a conferência desta segunda-feira (18), em Washington, o presidente francês, Emmanuel Macron , levantou a possibilidade de uma cúpula de paz entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky , caso fosse realizada em um país neutro da Europa, como a Suíça , que logo viu a oportunidade política e se disponibilizou para entregar imunidade ao presidente russo, isentando-o do mandado de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional em seu território.



Em entrevista para o Conexão Record News desta terça (19), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin expressou que não via a Rússia participando de uma conferência trilateral na Suíça devido ao posicionamento do país perante a guerra na Ucrânia.



“É muito difícil. Suíça é um país neutro, ela durante mais de 200 anos manteve essa neutralidade, mas após 200 anos de neutralidade, ela não suportou o que estava acontecendo, foi completamente contrária a invasão russa-ucraniana e aplicou essas sanções”, diz Vitelio.



Ele ainda ressaltou a possibilidade do avanço de Putin sobre outros territórios, além da Ucrânia: “Não há dúvida disso. O Putin, no ano passado, tentou interferir nas eleições da Romênia ; ele interferiu, na verdade, investindo 200 milhões de dólares nisso. A Romênia teve que anular as eleições presidenciais. O Putin deixou muito claro o desejo dele de reconstruir o que já foi o Império Russo, que depois se transformou na União Soviética”.