'Se Putin for encorajado, ele vai invadir outros países', alerta especialista
Chanceler russo elogiou Donald Trump e criticou líderes europeus nas negociações de paz; Vitelio Brustolin avalia momento da guerra
O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, exaltou o posicionamento de Donald Trump em relação aos seus esforços para o encerramento sustentável e apaziguador do conflito armado russo-ucraniano; em contrapartida, os países europeus foram duramente criticados pelo político, por, segundo ele, terem insistido em exigir apenas um cessar-fogo, com a provável continuidade da guerra e apoio ao arsenal da Ucrânia.
Após a conferência desta segunda-feira (18), em Washington, o presidente francês, Emmanuel Macron, levantou a possibilidade de uma cúpula de paz entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, caso fosse realizada em um país neutro da Europa, como a Suíça, que logo viu a oportunidade política e se disponibilizou para entregar imunidade ao presidente russo, isentando-o do mandado de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional em seu território.
Em entrevista para o Conexão Record News desta terça (19), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin expressou que não via a Rússia participando de uma conferência trilateral na Suíça devido ao posicionamento do país perante a guerra na Ucrânia.
“É muito difícil. Suíça é um país neutro, ela durante mais de 200 anos manteve essa neutralidade, mas após 200 anos de neutralidade, ela não suportou o que estava acontecendo, foi completamente contrária a invasão russa-ucraniana e aplicou essas sanções”, diz Vitelio.
Ele ainda ressaltou a possibilidade do avanço de Putin sobre outros territórios, além da Ucrânia: “Não há dúvida disso. O Putin, no ano passado, tentou interferir nas eleições da Romênia; ele interferiu, na verdade, investindo 200 milhões de dólares nisso. A Romênia teve que anular as eleições presidenciais. O Putin deixou muito claro o desejo dele de reconstruir o que já foi o Império Russo, que depois se transformou na União Soviética”.
