Senado aprova projeto que proíbe crédito consignado não autorizado

Proposta agora segue para a apreciação da Câmara dos Deputados

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (2), o projeto de lei que proíbe o crédito consignado sem a manifestação expressa do beneficiário. Nas contratações remotas, por exemplo, a instituição vai precisar adotar tecnologia para permitir a confirmação da identidade do cliente. Com a aprovação, o texto segue para Câmara dos Deputados.

