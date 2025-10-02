Senado aprova projeto que proíbe crédito consignado não autorizado

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (2), o projeto de lei que proíbe o crédito consignado sem a manifestação expressa do beneficiário. Nas contratações remotas, por exemplo, a instituição vai precisar adotar tecnologia para permitir a confirmação da identidade do cliente. Com a aprovação, o texto segue para Câmara dos Deputados.



