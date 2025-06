Setor privado tem que dar uma 'grande escala' para empreendedorismo na Amazônia, diz especialista

O setor privado enfrenta o desafio de expandir as iniciativas de empreendedorismo no bioma amazônico, segundo análise de Carlos Nobre. O especialista, que é co-presidente do Painel Científico para a Amazônia , afirma que o território possui um enorme potencial socioeconômico baseado na diversidade de animais e plantas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (2), Nobre explica que a Amazônia Legal abriga a maior variedade de espécies do mundo. Apesar disso, a economia gerada por produtos de cooperativas e pequenas empresas ainda representa apenas 1,2% do PIB local. O cientista destaca que a exploração sustentável do bioma pelos empreendedores gera lucro e oferece mais empregos do que atividades como a pecuária, por exemplo.