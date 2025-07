‘Síria fraca seria mais difícil de se organizar com terroristas’, avalia especialista

“Uma Síria fraca seria muito mais fácil de coordenar ataques e muito mais difícil de que ela possa se organizar com grupos terroristas ”, analisa o doutor em relações internacionais Igor Lucena. A análise ocorre após o presidente interino da Síria retirar tropas da cidade de Sueida e declarar que a responsabilidade pela segurança local será dos russos, numa tentativa de evitar uma guerra com Israel.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), Lucena afirma que o atual líder sírio tenta se apresentar como moderado, mas “tinha uma ligação muito grande com a Al-Qaeda” e ainda é visto com desconfiança. Ele acrescenta que Israel, ao atacar alvos como o Ministério da Defesa em Damasco, age para com o objetivo de “defender os drusos naquela região”.