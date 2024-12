'Sociedade sul-coreana está contra o presidente', diz especialista sobre possível impeachment

Em entrevista ao Conexão Record News , o doutor em economia e especialista em relações internacionais Igor Lucena comentou a possibilidade de impeachment de Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul. No início da semana, o presidente decretou lei marcial no país, mas foi impedido de forma unânime pelo Parlamento . Desde então, manifestantes ocupam as ruas do país pedindo a saída do líder. O presidente é acusado de insurreição e impeachment será votado no próximo sábado (7).



“A sociedade sul-coreana está majoritariamente contra o presidente. [...] Membros de seu gabinete já pediram a renúncia. Está muito clara a total inviabilidade política do presidente. Mesmo que ele consiga ficar no cargo, o que eu acho muito difícil, a gente vai assistir a um presidente que não tem força nenhuma [...] Isso está impactando a economia formal e a economia do mercado financeiro”, completou Lucena.