'Tanto o Zelensky quanto o Putin perceberam que a guerra tem suas vantagens', ressalta especialista

Em mais de sete semanas sem uma rodada de negociações para o fim do conflito, nesta quarta-feira (23) aconteceu a primeira discussão direta entre Rússia e Ucrânia ; os governos se reuniram em Istambul, na Turquia. Conversas anteriores, realizadas em maio e em junho, terminaram sem grandes avanços.



As expectativas para o fim da guerra se mostram abaixo do esperado. O porta-voz do Kremlin afirmou que, como as perspectivas de ambos os países para o encerramento da guerra são opostas, ele não esperaria avanços milagrosos, mas, sim, uma reunião “muito difícil” com a Ucrânia.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan explicou que a afirmação do porta-voz do Kremlin se dá por saber que as posições dos dois países, durante o conflito, são contrárias e que por isso os governos ficaram irredutíveis quanto a um cessar-fogo .



“Para o Zelensky, o cessar-fogo vem com a devolução das crianças, dos restos mortais e sentar para uma negociação direta com Putin. Os russos olham para isso e dizem que nem pensar, porque, para a Rússia, o primeiro passo para sentar e negociar com a Ucrânia é o reconhecimento que perderam quatro províncias”, afirmou o especialista.



O professor ressaltou que há outras questões envolvidas para que o fim da guerra ainda não tenha acontecido: “Tanto o Zelensky quanto o Putin perceberam que a guerra tem suas vantagens”. Ele aponta também que o cerne da questão está sendo deixado de lado: com quem ficarão os metais raros do solo ucraniano? "Na prática, quando a gente olha para isso, o que está impedindo o fim do conflito lá é dinheiro", finaliza.