‘Tarifaço’ de Trump é oportunidade para a Europa reavaliar dependência americana, diz especialista

A imposição de tarifas comerciais aos europeus pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma oportunidade de o continente reavaliar a dependência econômica e social dos americanos, instaurada após o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo o analista internacional Lier Ferreira.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (7), Ferreira explica que a Europa se beneficiou ao delegar sua defesa à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , o que permitiu redirecionar os gastos militares para setores como saúde e educação.



Agora, os europeus devem reorganizar suas bases econômicas e buscar maior aproximação com outros atores globais, como a China e a América Latina, analisa o professor. Novos acordos multilaterais devem surgir com o isolamento comercial promovido pelos Estados Unidos. O especialista aponta que o pacto comercial entre o Mercosul — bloco econômico da América do Sul — e a União Europeia tem grandes chances de avançar.



Países tradicionalmente resistentes à proposta, como França e Itália, podem mudar de postura diante das dificuldades para importar produtos americanos. Ferreira conclui que as nações ao redor do mundo devem rever sua dependência em relação à cadeia produtiva americana após o 'tarifaço' anunciado pelo republicano na última semana.