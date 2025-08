Tarifaço: especialista explica como vai funcionar o socorro do governo a pequenos produtores

“O pequeno [produtor] é a prioridade”, afirma Rodrigo Simões, economista, ao comentar as ações para proteger exportadores brasileiros afetados pelo aumento de tarifas pelos Estados Unidos. Segundo Simões, a medida busca amparar principalmente micro e pequenas empresas, que têm mais dificuldade para redirecionar suas exportações e lidar com prejuízos.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (6), o professor de economia avalia como positiva a proposta de compensar perdas com redução de impostos. “As pequenas empresas exportam, se cair o faturamento, o governo vai dar desconto no imposto praticamente na mesma proporção”, explica.



Simões destaca ainda a importância do diálogo com os setores atingidos para criar soluções específicas. Ele explica que empresas maiores têm mais estrutura para buscar contratos, enquanto as menores dependem de apoio do governo.