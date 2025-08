Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista

“As tarifas secundárias sobre países que compram petróleo da Rússia podem sim enfraquecer a economia russa e pressionar o Putin a ceder”, diz Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. A declaração ocorre após o enviado especial dos Estados Unidos se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin , em uma tentativa de negociar o fim da guerra na Ucrânia.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (6), Brustolin analisa as possíveis consequências das punições prometidas por Donald Trump. “O comércio entre Estados Unidos e Rússia antes da invasão da Ucrânia em 2022 era de US$ 30 bilhões (cerca de R$ 164 bilhões). Hoje é de US$ 3 a 3,5 bilhões (R$ 16,4 bilhões a R$ 19,1 bilhões)”, destaca o especialista, ao avaliar que sanções econômicas têm impacto limitado.



Ele afirma que o maior risco está nas chamadas tarifas secundárias, que afetam países que fazem negócios com Moscou, como Índia, China e Brasil. “Segundo o Trump e o seu gabinete, ajudam a financiar o esforço de guerra da Rússia”, comenta Brustolin, ao lembrar que sanções à Índia já foram anunciadas e que medidas contra outros países podem ocorrer nos próximos dias.