Tarifas de Trump podem aproximar Coreia do Sul do mercado europeu, diz analista

A Coreia do Sul está em negociações para fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, visando evitar taxas de 25% sobre suas exportações.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), o analista internacional Vladimir Feijó afirma que, "se esse mercado americano for fechado aos sul-coreanos por um imposto elevado, eles certamente vão buscar, assim como outros tantos têm buscado, a diversificação da pauta a ponto de substituir, pelo menos, boa parte do mercado americano".



Além disso, ele prevê que "os europeus estão abertos" e que, certamente, negociariam de bom grado com o mercado sul-coreano.