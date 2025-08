Taxa maior ao Canadá seria resposta à intenção de reconhecer Estado Palestino, diz especialista

O presidente americano Donald Trump oficializou, nesta quinta-feira (31), o aumento da taxação sobre o Canadá de 25% para 35%. As novas tarifas afetam fortemente a madeira, o aço, o alumínio e automóveis do país, segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos.



Para o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli, além do argumento de que os canadenses não cooperaram para conter o fluxo de fentanil e outras drogas, a intenção de reconhecimento do Estado Palestino pelo país impulsionou a nova medida de Trump.



“Donald Trump claramente usa o aumento da taxação através de um viés retaliatório. A partir do momento que o Canadá traz a intenção de reconhecimento do Estado da Palestina, Donald Trump usa uma medida econômica para fazer pressão política”, comenta, em entrevista ao Conexão Record News .