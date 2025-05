Tendência é a inflação perder força a partir de junho, diz especialista

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve alta de 0,36% em maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e são considerados a prévia da inflação oficial do país.



O aumento do índice foi puxado pela alta da energia elétrica e dos remédios . Em 12 meses, a prévia da inflação acumulou alta de 5,40%. “O Índice (IPCA-15) vem aumentando, a tendência é que ele desacelere bastante a partir do mês de junho”, afirma Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, em conversa com o Conexão Record News .



O professor explica que, apesar da desaceleração, a inflação não vai ficar dentro da meta de 3%, mas pode ficar próxima do teto da meta, de 4,5%. “Ela (inflação) vai perder força porque a nossa taxa de juros já vem alta há um bom tempo”, diz Simões.