Teve seu título eleitoral cancelado? Especialista explica como regularizá-lo

Mais de 5 milhões de brasileiros tiveram o título de eleitor cancelado na segunda-feira (19) . “Houve o cancelamento de quem não regularizou três turnos consecutivos, deixou de votar e acabou nem pagando multa e nem justificando”, explica Maria José de Oliveira, chefe de cartório eleitoral.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (22), a cartorária avisa que o processo de regularização é simples. Caso o eleitor não consiga realizá-lo pelo site da Justiça Eleitoral, ele pode agendar o atendimento presencial na página do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado.



Para aqueles que estão em dúvida sobre sua situação eleitoral , Maria José diz que é possível fazer a consulta dentro do aplicativo e-Título. A especialista também aponta que a situação pode ser revisada no portal virtual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), onde é possível realizar o pagamento de multas por boleto ou pix.



"É importante frisar que a ausência da quitação eleitoral traz consequências não só para votar e ser votado. Lembrem-se que há ali uma vinculação com o CPF, por exemplo. Muitas vezes esse CPF é suspenso e traz muita dor de cabeça", alerta. Maria José explica também que benefícios sociais podem ser suspensos.