'Tiro no pé', diz especialista sobre ameaça de Trump em impor taxas de 100% aos Brics

“Se Trump, realmente, aplicar as tarifas de 100% aos Brics , será um tiro no próprio pé”, afirma Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (2). O presidente norte-americano fez a ameaça para o caso do bloco econômico criar uma moeda que substitua o dólar . Para Rochlin, contudo, o discurso “tem um pouco de retórica”. Um dos países que integra o grupo é a China e, de acordo com o economista, “ela é uma importante fornecedora americana e uma das responsáveis pela baixa taxa de inflação nos Estados Unidos ”.