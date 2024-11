Trabalho informal é uma das principais causas do rombo da previdência social, diz especialista

O rombo da previdência de R$ 265 milhões em 2024 é reflexo do aumento do trabalho informal e das pessoas jurídicas no Brasil, afirmou o economista Rodrigo Simões, em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (26). Segundo o especialista, apesar da taxa de desemprego estar baixa no Brasil, muitas pessoas optaram por trabalhar de forma autônoma e não estão contribuindo com a previdência — ao mesmo tempo em que a população do país passa por um envelhecimento que o torna o número de beneficiados maior. O déficit da previdência social ficou R$ 16,9 bilhões acima do valor registrado entre janeiro e setembro de 2023 em comparação com este ano.