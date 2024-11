Trégua entre Israel e terroristas do Hezbollah é positiva para os dois lados, explica especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (27), Igor Lucena, doutor em relações internacionais, afirmou que o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah veio por conta do enfraquecimento dos dois lados. Ele explica que Joe Biden, presidente dos EUA, começou a fazer restrições sobre os equipamentos enviados ao exército de Benjamin Netanyahu, enquanto o grupo terrorista está praticamente sem líderes, já que todos foram eliminados, e não tem mais o mesmo apoio do Líbano . Segundo Lucena, “a trégua é extremamente positiva para os dois lados e para toda a sociedade do Oriente Médio”.



Um acordo de cessar-fogo foi assinado entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah nesta terça-feira (26). Expectativa é que tropas israelenses deixem o Líbano e os rebeldes se afastem das fronteiras do país.