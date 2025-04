Trump deve indicar embaixador ‘mais radical’ após renúncia de diplomata na Ucrânia, diz especialista

Bridget Brink, embaixadora americana na Ucrânia , renunciou ao cargo nesta quinta-feira (10) após críticas por não atribuir à Rússia um ataque que vitimou nove crianças. Indicada pelo ex-presidente Joe Biden, a diplomata deixa o posto em meio a incertezas sobre a relação entre Estados Unidos e Ucrânia, pela falta de sucesso nas negociações por um acordo de paz .



Em entrevista ao Conexão Record News , Igor Lucena, doutor em relações internacionais, explica que o fato de Bridget ter sido indicada pelos democratas diminui sua sobrevivência política no governo de Donald Trump . Para o especialista, pesa também a ânsia por uma trégua no leste europeu.



“Se o acordo não saiu ainda, — e é uma prioridade do presidente Trump, porque ele quer que as empresas americanas tenham acesso aos minerais raros da Ucrânia — provavelmente ele vai colocar alguém muito mais radical ou com maior capacidade de negociação”, pontua Lucena.