Trump pode substituir promotores do Departamento de Justiça com facilidade, explica especialista

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos demitiu dezenas de funcionários envolvidos nos processos criminais contra Donald Trump — medida antecipada durante o discurso de posse do presidente, quando prometeu que acabaria com “o uso violento, injusto e cruel" do departamento e do governo como arma.



Segundo o analista internacional Vladimir Feijó, o Ministério Público do país não é um representante direto do povo, já que é formado por promotores nomeados pelo Executivo. “Trump, nos seus primeiros decretos presidenciais, consegue com facilidade substituir muitos dos que ocupam esses cargos responsáveis pela investigação e até a abertura de processos contra pessoas”, afirmou o especialista, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (28).