Trump ter saído de acordo de mísseis deu aval para lançamento russo na Ucrânia, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense) e pesquisador de Harvard, afirmou que a ameaça de uso de armas nucleares pela Rússia no conflito com a Ucrânia tem relação com a iminente aposta de Donald Trump , recém-eleito presidente dos Estados Unidos . Durante seu primeiro mandato, em 2019, Trump saiu de um acordo de mísseis de médio alcance, o que levou a Rússia a ter permissão para lançar o míssil Oreshnik — usado pela primeira vez em território ucraniano no dia 21 de novembro.



Segundo o especialista, é como se, com o aval americano, “a Rússia não estivesse violando vários tratados internacionais, inclusive o Memorando de Budapeste, que previa que ela deveria defender a Ucrânia e não invadir”.