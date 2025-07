UE acredita que deve dar sinal de força, diz analista internacional

“Os europeus acreditam que não devem dar mole, eles devem dar um sinal de força”, afirmou Vladimir Feijó, analista internacional, sobre a disputa comercial entre União Europeia e Estados Unidos . O bloco estuda novas medidas após os EUA anunciarem taxas de até 30% sobre produtos europeus, o que pode prejudicar o comércio entre os países.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (21), Feijó lembra que, em abril, os europeus já tinham reagido com tarifas e que “O Donald Trump pediu negociação, adiou a aplicação, os europeus voltaram atrás, mas se viram surpresos quando o Donald Trump impôs a partir de primeiro de agosto”. Agora, a União Europeia ameaça revidar com ações econômicas mais duras.



O especialista avalia que, mesmo diante do impasse, o bloco busca evitar os impostos e prefere um acordo comercial, mas “para alcançar isso, eles estão dispostos a usar da força”. Ele destaca ainda que o Brasil pode se beneficiar da situação: “abriria um caminho para outros parceiros comerciais exportarem para os países europeus, incluindo o Brasil”.