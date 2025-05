UE quer barrar petróleo russo para forçar fim da guerra com a Ucrânia, analisa especialista

O ministro de Relações Exteriores da França disse, nesta quarta-feira (14), que a União Europeia deve se concentrar em um novo pacote de sanções para sufocar a economia russa, e trabalhar junto aos Estados Unidos , que também preparam novas medidas caso o presidente Donald Trump decida pressionar Moscou.



Na terça (13), o bloco anunciou o 17º pacote de sanções contra a Rússia, que incluei medidas contra petroleiros com o objetivo de pressionar o presidente Vladimir Putin a encerrar a guerra na Ucrânia . Um relatório de finanças da União Europeia aponta que, apesar de ainda estável, a economia russa está cada vez mais precária.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor Vitelio Brustolin explica como a Rússia consegue furar as atuais sanções e exportar petróleo, sua maior fonte de renda. “Hoje são 153 navios da chamada Frota Fantasma , navios que não têm a bandeira da Rússia, mas que transportam petróleo russo para evadir as sanções. Esses 153 foram sancionados no governo Biden. A intenção da União Europeia é incluir mais 200”, diz.



O professor aponta, por fim, que a economia russa ainda registra crescimento devido ao investimento na indústria bélica, mas ressalta que os juros altos do país indicam uma situação não tão favorável quanto o governo Putin anuncia.