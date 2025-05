Último dia do IR: É melhor entregar incompleto e retificar do que não entregar, diz especialista

Termina nesta sexta-feira (30), às 23h59, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 . É obrigatório o preenchimento da documentação a quem recebeu acima de R$ 33.888,00 no ano anterior. Quem não fizer a entrega pode pagar multa, que pode variar de R$ 165,74 até R$ 6.629,60. Em entrevista ao Conexão Record News , Hugo Garbe, professor doutor em economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dá dicas para quem ainda tem pendências com o leão.





instabilidades no sistema que podem surgir pelo alto fluxo. Garbe também pontua que é melhor entregar o documento incompleto do que não o realizar, pois há a possibilidade de retificação após o envio. No entanto, deve-se prestar atenção no modelo escolhido — simplificado ou completo — pois essa característica não é possível alterar após o envio. O professor recomenda que o contribuinte dê prioridade para a entrega o mais cedo no dia por possíveisque podem surgir pelo alto fluxo. Garbe também pontua que é melhor entregar o documento incompleto do que não o realizar, poisapós o envio. No entanto, deve-se prestar atenção no modelo escolhido — simplificado ou completo — pois essa característica não é possível alterar após o envio.