‘Uma guerra muito maior’: especialista explica como conflitos atuais podem se mesclar

Vítélio Brustolin, pesquisador em Havard, afirmou, em entrevista à RECORD NEWS, que os grandes conflitos atuais — entre Ucrânia e Rússia , e entre Israel e o grupo terrorista Hamas — podem levar a “uma guerra muito maior”. O especialista explicou que a Segunda Guerra Mundial começou com conflitos isolados até que os países do Eixo, formado pela Alemanha, Japão e Itália, perceberam que tinham interesses em comum e se uniram.



“Nesse momento nós também temos conflitos isolados. A Ucrânia com a Rússia, em que temos vários países da Otan ajudando os ucranianos, e toda a região do Oriente Médio, com o foco em Israel, na Faixa de Gaza e no sul do Líbano, também com ataques diretos do Irã”, disse Brustolin. “Em um dado momento, é possível que esses dois grandes conflitos se unam em um só. Eles já tem pontos de ligação, o Irã, por exemplo, é uma ligação entre a Rússia e o conflito com Israel.”



A tensão entre esses conflitos continua a se agravar e, nesta segunda-feira (21), a Coreia do Sul convocou o embaixador da Rússia em Seul para denunciar a decisão de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, de enviar milhares de soldados norte-coreanos para a guerra na Ucrânia. Segundo o governo sul-coreano, dos 12 mil soldados, 1.500 já estão em território russo e devem ser transferidos para a frente de batalha em breve.