‘Valor superestimado’: especialista analisa corte de R$ 8 bi no Bolsa Família proposto pelo governo

Corte bilionário no bolsa família é “valor superestimado”, aponta o professor-doutor em economia do Mackenzie Hugo Garbe. O governo propôs um corte de quase R$ 8 bilhões visando evitar fraudes no programa. A medida deve ser votada pelo Congresso na próxima semana. Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (13), Garbe reconhece a necessidade de pente-fino no programa, mas vê o valor estando acima do estimado por economistas.



“Precisa de uma reforma e uma análise um pouco mais criteriosa do orçamento de uma forma geral. Você tem diversas fontes de assistência social, de fato, mas a gente ainda tem no Brasil, por exemplo, pensionistas recebendo valores muito altos, da época da Segunda Guerra Mundial ou da ditadura. De fato, precisa entender esse montante gasto com assistência social e o que vai ser mantido, realmente, para as pessoas que precisam”, comenta o professor.