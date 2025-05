Visita ao Oriente Médio mostra 'prioridade na política externa de Trump', diz especialista

O presidente americano Donald Trump chegou, nesta terça-feira (13), à Arábia Saudita . O país é o primeiro na lista de visita do republicano ao Oriente Médio, que ainda conta com o Catar e os Emirados Árabes Unidos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, diz que esses encontros oficiais mostram uma “prioridade na política externa de Trump”, que busca negociar com os países que farão parte das visitas. “O foco realmente é a questão econômica, de negócios”, completa.



Segundo o especialista, estão no discurso do líder americano e da equipe pautas que envolvem questões tecnológicas, de investimentos e de acordos bilaterais entre os Estados Unidos e países do Oriente Médio .