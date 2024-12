Copinha Feminina: RECORD NEWS exibe duelo entre Flamengo e Ferroviária neste domingo (8) Partida será transmitida ao vivo, a partir das 10h30, e define vaga para a semifinal; veja mais detalhes! Record News|Do R7 06/12/2024 - 17h58 (Atualizado em 06/12/2024 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferroviária encara oportunidade de vencer o Flamengo nas quartas de final Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (8), a partir das 10h30, a RECORD NEWS apresenta ao vivo o duelo entre Flamengo e Ferroviária, marcando o confronto direto das quartas de final da Copinha Feminina.

A transmissão contará com a narração de Lucas Pereira e os comentários com análises de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. Na apresentação, Caique Resende dará o tom da cobertura, enquanto Julia Ballarini trará as informações diretamente do gramado.

Sobre o jogo

O Flamengo chega como favorito ao embate, por uma campanha praticamente impecável na primeira fase. Comandadas por um ataque e um sistema defensivo sólido, as Meninas da Gávea brilharam na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, em sua última partida. O Rubro-Negro dominou o jogo, aproveitando a superioridade numérica para cravar os dois gols que garantiram a classificação com a melhor campanha da fase de grupos.

Do outro lado, a Ferroviária encara o desafio em busca de redenção. Após uma dura derrota por 5 a 2 para o Botafogo, que culminou em uma dramática virada no encerramento da fase de grupos, a Locomotiva chega com sede de revanche.

‌



Com o início das quartas de final, a Ferroviária encara a oportunidade de ouro de medir forças diretamente com o atual campeão da Copinha, apesar do desafio de enfrentar um Flamengo embalado e favorito.