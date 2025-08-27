Atlético Mineiro anunciam saídas da comissão técnica do clube; veja as mudanças
Gabriela Breder, Maria Luiza Acioli e Marcelo Medina se despedem do Galo na véspera da disputa das oitavas de final da Copa do Brasil
O Atlético Mineiro anunciou oficialmente a saída da fisioterapeuta Gabriela Breder, da psicóloga Maria Luiza Acioli e do preparador físico Marcelo Medina da comissão técnica do futebol feminino do clube, na última segunda-feira (25).
Os profissionais contribuíram para a campanha que garantiu o acesso do time à elite durante o confronto da Série A2 do Brasileirão. Apesar do bom desempenho, as Vingadoras foram eliminadas nas semifinais pelo Santos.
Entre as despedidas, Gabriela teve destaque no clube desde 2019, acumulando três títulos estaduais e um vice-campeonato do Brasileiro A2. O Galo agradeceu a dedicação da equipe e desejou sorte para os próximos desafios.
As mudanças ocorrem às vésperas da disputa contra o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil e do início do Campeonato Mineiro.
