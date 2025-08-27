Atlético Mineiro anunciam saídas da comissão técnica do clube; veja as mudanças

O Atlético Mineiro anunciou oficialmente a saída da fisioterapeuta Gabriela Breder, da psicóloga Maria Luiza Acioli e do preparador físico Marcelo Medina da comissão técnica do futebol feminino do clube, na última segunda-feira (25).



Os profissionais contribuíram para a campanha que garantiu o acesso do time à elite durante o confronto da Série A2 do Brasileirão . Apesar do bom desempenho, as Vingadoras foram eliminadas nas semifinais pelo Santos.



Entre as despedidas, Gabriela teve destaque no clube desde 2019, acumulando três títulos estaduais e um vice-campeonato do Brasileiro A2. O Galo agradeceu a dedicação da equipe e desejou sorte para os próximos desafios.



As mudanças ocorrem às vésperas da disputa contra o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil e do início do Campeonato Mineiro.