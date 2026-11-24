Confira as semifinais do estadual feminino mais disputado do país
Ferroviária e Palmeiras decidem jogo de volta diante da torcida
As semifinais do Paulistão Feminino de 2026 estão definidas após a classificação de São Paulo e Bragantino nos duelos de play-in neste final de semana.
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