'Elas com a Bola' mostra como foi o retorno do Corinthians ao Pacaembu no Paulistão Feminino

O Corinthians derrotou a Ferroviária por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (13), e manteve a liderança do Campeonato Paulista Feminino. A partida marcou a primeira vez das Brabas no Pacaembu desde a reforma, em um reencontro carregado de histórias e emoção para a torcida.



O primeiro gol saiu dos pés da venezuelana Dayana Rodríguez , que, pela primeira vez, marcou vestindo a camisa das Brabas. No segundo tempo, Carol Nogueira ampliou o placar, garantindo o triunfo e elevando o ataque corintiano para 16 gols no estadual, o melhor da competição.



A Ferroviária, dona do segundo melhor ataque do torneio, tentou reagir, mas encontrou dificuldade para converter as chances criadas. A equipe não vence o Corinthians desde 2022 e agora volta atenções para o duelo contra o São Paulo, sábado (16), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro, após empate sem gols na ida.



