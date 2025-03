Entenda caso da jovem que fingiu ser jornalista por anos e teve acesso a grandes eventos esportivos

Durante anos, Luana Santos teria fingido ser jornalista esportiva de uma emissora multinacional e setorista do Bragantino para conseguir acesso a grandes eventos, como as finais do Brasileirão Feminino de 2023. Ela, ainda, teria produzido um crachá falso da empresa, além de participar de podcasts afirmando ser funcionária. Luana também contava que teria participado do planejamento de marketing das Brabas do Corinthians . Em resposta oficial, o Timão confirma que ela “jamais trabalhou no clube”. Entramos em contato com Luana Santos, mas até o momento não houve retorno.



Matheus Teixeira, comentarista do Elas com a Bola, opina sobre o caso. “Nesse momento, muitas pessoas escolhem se informar por meio de redes sociais. Fica o alerta para o público prestigiar a imprensa profissional, o bom jornalismo."



