Mirassol feminino marca seu primeiro gol na história e empata com Bragantino pelo Paulistão

Nesta quinta-feira (16), as Leoas Paulistas e as Bragantinas se enfrentaram no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela quarta rodada do Paulistão Feminino de 2026 , em um jogo histórico!



Rafa Mineira abriu o placar para o Massa Bruta aos 18 minutos do segundo tempo, mas logo a jogadora Julia, do Mirassol, marcou o gol de empate. Esse foi o primeiro gol da história do time feminino de futebol do Mirassol, e também resultou no primeiro ponto conquistado pela equipe.



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