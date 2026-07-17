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Mirassol feminino marca seu primeiro gol na história e empata com Bragantino pelo Paulistão

Leoas Paulistas seguem na lanterna, mas pontuaram pela primeira vez

Elas com a Bola|Do R7

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Nesta quinta-feira (16), as Leoas Paulistas e as Bragantinas se enfrentaram no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela quarta rodada do Paulistão Feminino de 2026, em um jogo histórico!

Rafa Mineira abriu o placar para o Massa Bruta aos 18 minutos do segundo tempo, mas logo a jogadora Julia, do Mirassol, marcou o gol de empate. Esse foi o primeiro gol da história do time feminino de futebol do Mirassol, e também resultou no primeiro ponto conquistado pela equipe.

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