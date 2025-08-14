Corinthians vence Ferroviária e lidera Paulistão Feminino Timão supera Ferroviária com gols de Diana Rodrigues e Carol Nogueira Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h25 ) twitter

Na abertura da sexta rodada do Paulistão Feminino, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 no Pacaembu, consolidando-se na liderança do campeonato. As Brabas mostraram um desempenho superior com gols de Diana Rodrigues e Carol Nogueira.

Ambas as equipes entraram em campo com formações mistas devido aos compromissos nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Diana Rodrigues marcou seu primeiro gol pelo Corinthians após chegar ao clube em janeiro. Mesmo com algumas chances criadas pela Ferroviária, que possui o segundo melhor ataque do torneio, o placar permaneceu inalterado.

No mercado da bola, o Corinthians apresentou oficialmente o atacante Vitinho. O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do lateral-esquerdo Vanderlan, enquanto o Juventude reforçou sua equipe com o goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo até o final do ano.

Agora, os times se preparam para os próximos desafios no Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentará o Bahia no Pacaembu após vencer por 2 a 1 no primeiro confronto. A Ferroviária jogará contra o São Paulo no Morumbi após empatar em 0 a 0.

Qual foi o resultado da partida entre Corinthians e Ferroviária no Paulistão Feminino?

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 no Pacaembu.

Quem marcou os gols na vitória do Corinthians?

Os gols foram marcados por Diana Rodrigues e Carol Nogueira.

Qual é a posição do Corinthians no Paulistão Feminino após a vitória?

Após a vitória, o Corinthians consolidou-se na liderança do campeonato.

Quais são os próximos desafios das equipes no Campeonato Brasileiro?

O Corinthians enfrentará o Bahia no Pacaembu, enquanto a Ferroviária jogará contra o São Paulo no Morumbi.

