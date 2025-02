Após sufoco para se classificar, Palmeiras enfrenta segunda melhor campanha do Paulistão

O Palmeiras se classificou para as quartas de final do Paulistão com gol de Allan Elias, jovem promessa da base, aos 41 minutos de jogo, neste domingo (23). Após vencer o Mirassol em uma partida de cinco gols, o time jogará fora de casa nas quartas de final do Paulistão . O adversário do Verdão será o São Bernardo, que fez a segunda melhor campanha da competição — atrás do Corinthians —, empatando em número de pontos com o clube alviverde, mas com uma vitória a mais. As equipes se enfrentam no próximo sábado (1º).



