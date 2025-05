Árbitro acusado de machismo em jogo do Paulistão Feminino confirma falas: ‘Advertência verbal’

O árbitro Juliano José Alves Rodrigues, acusado de machismo por atletas de Red Bull Bragantino e São Paulo em jogo do Paulistão Feminino nesta quinta-feira (15), confirmou as falas denunciadas pelas jogadoras.



Mas, o profissional afirmou que a frase “vou te pegar”, dita à zagueira Stella, seria uma advertência verbal às várias reclamações dela durante a partida e que a jogadora seria punida, na forma esportiva, no momento certo.



Em nota, o São Paulo disse que se solidariza e se une à equipe do RB Bragantino em repúdio a atos machistas vindos da arbitragem. O Massa Bruta também se manifestou, afirmando que apoia e se solidariza com as denúncias feitas pela atleta, e espera apuração pela FPF (Federação Paulista de Futebol).



A Federação também divulgou uma nota oficial sobre o caso, informou que recebeu com atenção e seriedade os relatos das atletas e reiterou que já iniciou uma apuração detalhada dos fatos.



