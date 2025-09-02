Bragantino vende principal artilheira antes de jogo contra o Corinthians pelo Paulistão Feminino
Paulina Gramaglia vai para o Tenerife, que joga a primeira divisão da Espanha
O time feminino do Red Bull Bragantino entra em campo nesta quinta-feira (4) contra o Corinthians, em partida pelo Paulistão Feminino que contará com transmissão da RECORD NEWS a partir das 16h45.
No entanto, as Bragantinas vão a campo sem a maior artilheira da equipe. A argentina Paulina Gramaglia foi vendida ao Tenerife, time da primeira divisão espanhola.
O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.
