Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bragantino vende principal artilheira antes de jogo contra o Corinthians pelo Paulistão Feminino

Paulina Gramaglia vai para o Tenerife, que joga a primeira divisão da Espanha

Esporte Record News|Do R7

O time feminino do Red Bull Bragantino entra em campo nesta quinta-feira (4) contra o Corinthians, em partida pelo Paulistão Feminino que contará com transmissão da RECORD NEWS a partir das 16h45. 


No entanto, as Bragantinas vão a campo sem a maior artilheira da equipe. A argentina Paulina Gramaglia foi vendida ao Tenerife, time da primeira divisão espanhola.

O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.

  • futebol-feminino
  • Corinthians
  • Espanha
  • RB Bragantino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.