Brasil no topo! Endrick e Savinho são finalistas no prêmio Golden Boy 2024

O jornal italiano Tuttosport divulgou, nesta quinta-feira (17), os 25 finalistas ao prêmio “Golden Boy”, que elege os melhores jogadores sub-21 atuantes do futebol europeu. Na edição deste ano, os brasileiros Endrick, do Real Madrid , e Savinho, do Manchester City, estão na briga pelo título, que será divulgado no próximo dia 4 de dezembro.