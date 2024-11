Clássico derby paulista movimenta o início da semana no esporte

Mesmo perto do final da temporada, o futebol brasileiro ainda proporciona grandes duelos como o desta segunda-feira (4) à noite, quando o Corinthians recebe em Itaquera o seu rival Palmeiras , em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O final de semana também proporcionou uma ampla vitória da equipe do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 3 a 1, na primeira partida da final da Copa do Brasil, realizada na tarde de domingo (3) com o Maracanã lotado.



Enquanto isso, o Paulistão Feminino segue em aberto. O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0, enquanto o Palmeiras empatou em 1 a 1 com a Ferroviária em partidas válidas pela primeira semifinal da competição. As quatro equipes decidirão quem serão as finalistas do torneio no próximo final de semana.