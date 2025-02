Com estreia de Neymar, Santos prepara reforços para o Campeonato Paulista

O Santos prepara contratações com a chegada de Neymar . O Peixe anunciou, nesta quinta-feira (6), o acordo com o meia-atacante argentino Álvaro Barreal , de 24 anos, emprestado do FC Cincinnati, até o final da temporada com opção de compra. Barreal atuou pelo Cruzeiro em 2024 e marcou dois gols.



O Esporte Record News desta quinta-feira também exibiu como foi a reestreia de Neymar pelo Santos na partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (5).