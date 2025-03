Com jogo de volta em casa, Corinthians fecha a melhor campanha do Paulistão 2025 levantando a taça Hugo Souza vira herói após defender pênalti de Veiga no segundo tempo

Esporte Record News|Do R7 29/03/2025 - 08h21 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share