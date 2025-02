Corinthians deve poupar titulares na última rodada da fase de grupos do Paulistão

O Corinthians deve poupar os titulares para a partida contra o Guarani, neste domingo (23), na Neo Química Arena. O Timão só precisa de um empate para garantir a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Já o Guarani precisa da vitória para se classificar para as quartas de final e terá que torcer por um tropeço do Bragantino.



Os comandados de Ramon Diaz devem priorizar o jogo de volta da Pré-Libertadores contra o Universidad Central de Venezuela, nesta quarta-feira (26). O Corinthians empatou na Venezuela e precisa da vitória para ter acesso à fase de grupos.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!